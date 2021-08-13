ضبط 11 سلاح نارى وأبيض في حملة بطوخ

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ضبطت مديرية أمن القليوبية 11 قطعة سلاح ناري وأبيض خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بدائرة قرى مركز شرطة طوخ، كما أسفرت الحملة عن ضبط 23 تاجر مخدرات واحيلا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد قيام حملة استهدفت قرى مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين وضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا كما تم ضبط 2مراقب هارب وتنفيذ 8247 حكم قضائى متنوع واحيلا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.