«المحافظين» يعقد مؤتمره الأول للشباب: لابد من دعمهم وإعادة تثقيفهم سياسيا

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عقد حزب المحافظين مساء أمس، المؤتمر الأول للشباب، بالنادى السياسى للحزب بجاردن سيتى ، تحت عنوان «سبل تعزيز الديمقراطية والجمهورية الجديدة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للشباب، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وطلعت خليل أمين عام الحزب، والنائب جمال الشريف، والنائبة منال ماهر جميل، وعماد الشريف عضو المجلس الرئاسي، وعدد من قيادات وشباب الحزب.

وأطلق المؤتمر عدد من التوصيات أبرزها: إعادة تفعيل تثقيف الشباب سياسيا ودعمهم، وفتح مساحات للشباب بالتعاون مع الأحزاب الأخرى، وإنشاء مدرسة تقوم على تخريج شباب قادر على العمل السياسي، ودعا لإقامة الملتقى الشبابي للأحزاب للاستفادة بكافة الأفكار والخروج بأفكار شبابية تدعم الوصول للجمهورية الجديدة.

وقال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن للأحزاب السياسية دوراً مهاً في خلق وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية فهي التي تقرر شكل المجتمع ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة ، مؤكدا أن أهمية الدستور هو جعل كافة الشعب يشارك في الرأي من خلال الأحزاب السياسية التي تبين الأفكار والتوعية والتوازن للحفاظ على الإطمئنان لدى الشعب لتفجير الطاقات الكامنة لدى الشباب لمواكبة الحداثة.

وتابع قرطام أن نظام الحكم الدستورى الديمقراطى ليس مجرد مدونة فى ورقة ويجب أن نكون حاسين بيه ومتفاعلين معاه ، لذلك فنحن نحتاج إلى توافر عناصر التوازن بين السلطات وبعضها للحفاظ على النظم واستقرارها ، فالنهضة والحداثة تحتاج إلى الاستقرار الحقيقى القائم على التوازن فى الدستور والتوازن بين الأكثرية والأقلية.

وأضاف أن كل فرد لديه الطاقة والقوى التي تؤهله لمعاصرة الحداثة العالمي، مؤكدا أن الشباب في حزب المحافظين هم مستقبل الحزب ومستقبل الجمهورية الحديثة التي تتمتع بالمعاصرة والديمقراطية.

ومن جانبه، أوضح طلعت خليل، الأمين العام بحزب المحافظين، أن برنامج الحزب الخاص بالشباب يتضمن وضع رؤية شاملة لتوفير الموارد المالية والمشروعات الصغيرة للشباب، إضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص لمشروعاتهم، وتشجيع ثقافة العمل الحر وربط سوق العمل بالتعليم بجانب توفير القروض الميسرة للشباب حيث بلغت قيمة هذه القروض خلال الخمس سنوات الأخيرة 23.2 مليار جنيه فقط وهذا رقم ضئيل ولا يتناسب مع ثقافة العمل الحر.

وأشار خليل إلى أن الحزب لديه برنامج طموح للتدريب الصناعى، وبرنامج لاتاحة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وبرنامج لتوسيع مساكن الاسكان الاجتماعى للشباب بشكل موسع مع تخفيض التكلفة للوحدة حيث نرى أن التكلفة الحالية مبالغ فيها.

وبدوره، وجه مؤمن ممدوح أمين لجنة الشباب المركزية بحزب المحافظين، كلمته إلى الشباب قائلا : يجب على الشباب أن يؤمنوا بموهبتهم ووضع الأهداف والسعى إلي تحقيقها ، وتحمل المسئولية دون خوف من أجل صناعة غد مشرق وممارسة العمل السياسى دون قيود أو صعوبات.

وأكد طه أحمد أمين تنظيم الحزب أن الشباب هو القوة الناعمة لهذا الوطن، وتحدث التاريخ عن قيادات شبابية قدمت الكثير من الانجازات والتضحيات، نذكر منهم الزعيم مصطفى كامل الرجل الذى صار زعيما للأمة فى سن الشباب ، وصاحب مقولة «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس»، تلك الكلمات التى نتخذها منهجا لنا داخل الحزب فى العمل السياسي.