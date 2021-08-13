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إقبال كبير على الليلة 31 لمسرحية «ألمظ وسي عبده»

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إقبال كبير على الليلة 31 لمسرحية «ألمظ وسي عبده» إقبال كبير على الليلة 31 لمسرحية «ألمظ وسي عبده»

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شهد مسرح البالون بالعجوزة، الليلة الـ٣١ لمسرحية ‏«ألمظ وسي عبده»، أمس الخميس، وحرص على مشاهدتها عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم الفنان سمير صبري، والإذاعية إيناس جوهر، والكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلي، والفنان محمد الدسوقي، والفنان أشرف سرحان، والفنان شريف شرف الدين.
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العرض من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، البطولة للفنانين «مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، طارق مرسى، نورهان صالح، عماد عبدالمجيد، صابر عبدالله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن»، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة «سميحة أيوب» .

‏«ألمظ وسي عبده» تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ كريم محروس ونور السيد، تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، إخراج مازن الغرباوى .

المصرى اليوم

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