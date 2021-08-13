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ضبط 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و5مصانع بدون ترخيص في القليوبية

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ضبط 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و5مصانع بدون ترخيص في القليوبية ضبط 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و5مصانع بدون ترخيص في القليوبية

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تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث وشرطة المسطحات من ضبط 5 مصانع بدون ترخيص تقوم بانتاج المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة لترويجها في الاسواق وايضا الاعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية وتم التحفظ على نحو 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بناءا على ورود معلومات تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

واسفرت الحملة عن عن ضبط 5 مصانع ومستودع غير مرخصين والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 10 طن و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر و24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة و4 طن أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة و9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتهما مجهولة المصدر ومقلدة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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