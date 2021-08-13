أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية -
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار -
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس -
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية -
«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد

Print
سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد
سيتم تعليق المواصلات العامة ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية 3 أسابيع

سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد

نوّهت السفارة لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة