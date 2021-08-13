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بالصور.. لقاء عن ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب بعرعر

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نظّمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

بالصور.. لقاء عن ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب بعرعر

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس، ديوانية الحوار بعنوان "ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب"، تزامناً مع يوم الشباب الدولي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، وذلك في النادي الأدبي بعرعر.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، منها: المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، وأهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، ودور مجالس شباب المناطق في تعزيز ثقافة الحوار.

ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

بالصور.. لقاء عن ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب بعرعر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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