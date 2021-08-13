أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية -
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار -
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس -
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية -
«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء

Print
جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء
بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء

وافقت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) على تلقي الأشخاص الذين يعانون ضعف جهاز المناعة بسبب بعض الامراض أو العلاجات الطبية، بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا "كوفيد- 19".

وأعلنت الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة (بتوقيت )، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أظهرت الدراسات أن هؤلاء الأشخاص قد لا تكون لديهم مناعة كافية لتفادي المضاعفات الاكثر خطورة لفيروس كورونا.

وقال البيان إن الجرعة الإضافية الثالثة سمح بها للأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، على وجه التحديد، والأشخاص الذين أجروا عمليات نقل أو زراعة الأعضاء.

وسيعقد، اليوم الجمعة، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اجتماعاً للجنة الاستشارية لممارسة التحصين للنظر في الأدلة العلمية التي تدعم عمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وما إذا كان ينبغي التوصية بالجرعة الإضافية لهؤلاء الأشخاص، ستقوم اللجنة أيضاً بتقييم الحاجة إلى جرعة ثالثة للأشخاص الذين لا يعانون نقص المناعة.

وبدأ بعض البلدان بالفعل في إعطاء جرعة إضافية لكبار السن بناءً على دراسات تُظهر انخفاضاً في المناعة بمرور الوقت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة