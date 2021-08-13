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المركز الكاثوليكي للسينما يكرم المخرج خالد جلال

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المركز الكاثوليكي للسينما يكرم المخرج خالد جلال المركز الكاثوليكي للسينما يكرم المخرج خالد جلال

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كرم المركز الكاثوليكي المصرى للسينما، المخرج خالد جلال، وأهدى له مدير المركز الأب بطرس دانيال درع المركز، تقديرا لدوره البارز في الحركة الثقافية والفنية، وذلك عقب عرض مسرحية «ليلتكم سعيدة» أمس الخميس، على المسرح القومى بالعتبة .

وقال الأب بطرس دانيال، إن هذا التكريم يتم إهداؤه في يوم العطاء لمن لهم دور بارز في مختلف المجالات، والجميع يدرك تماما الدور المهم الذي يقوم به المخرج خالد جلال وتأثيره الناجح خاصة في مجال الفن المسرحى، مشيرا إلى أن هذا التكريم كان من المقرر إهداؤه في العام الماضى، ولكن نتيجة لما أحدثته جائحة كورونا تأخر إلى هذا اليوم .

من جانبه، أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بالتكريم، ورحب بالحضور ضيوف المسرحية، وهم «الأنبا بشارة جودة، والأب ميلاد فودة، ومجموعة من راهبات ورهبان الفرنسيسكان وشباب المنيا، ومصمم الاستعراضات ضياء شفيق، الصحفية شيماء محمود، الملحن أحمد بيطار»، ووجه جلال الشكر للفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى ولكل العاملين بالمسرح.

العرض يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو إنتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، عن القصة القصيرة ( مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف.

البطولة للفنانين «محمد على رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي»، ديكور عمرو عبدالله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، تعليق الفنانة القديرة «سميرة عبدالعزيز»، كتابة وإخراج خالد جلال .

المصرى اليوم

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