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كشف المخرج هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، تفاصيل مبادرة «ابدأ حلمك» للتمثيل.

وأوضح عطوة خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن «ابدأ حلمك» مبادرة تدريب الممثل الشامل أطلقتها إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في محافظات مصر، مضيفا أن المبادرة بدأت في القاهرة من خلال مسرح الشباب وكانت النتيجة «رائعة جدا».

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة قالت خلال حفل تخرج الدفعة الأولى إنها حلمت بأن يتم تنفيذ المبادرة في كل المحافظات المصرية، لذلك كان دور هيئة قصور الثقافة في تعميم المبادرة بالمحافظات.

وتابع أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأ تنفيذها في أسيوط والفيوم والشرقية، وتم تخريج الدفعات الثلاث الأولى وتم اعتمادهم كفرق نوعية من وزيرة الثقافة ومن خلال لجنة من كبار المخرجين ومؤلفين الموسيقى ومصممين الاستعراضات، لافتا إلى أن حاليا يتم تنفيذ المرحلة الثانية في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والجيزة وأسوان فضلا عن العريش.