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مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار

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مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار
السلطات لم تعده عملاً إرهابيًا.. والمتورط المشتبه فيه لم يستطع الفرار

مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار

ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس، أن مسلحًا أطلق النار في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، فأوقع عددًا من القتلى، ثم جرى إطلاق الرصاص عليه.

وتفصيلاً، قالت الشبكة إن الحادث الذي وُصف بالمأساوي، جرى احتواؤه، في الوقت الحالي، فيما لا تتعامل معه السلطات باعتباره عملاً إرهابيًا محتملاً.

وقال النائب في البرلمان البريطاني، ليوك بولارد، إن هذا اليوم كان حزينًا في المنطقة، موضحًا أن عدد الضحايا لم يجر تحديده بعد بشكل دقيق.

وحث بولارد، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، على عدم مشاركة أي صورة من صور الضحايا، احترامًا لعائلاتهم وللظرف العصيب الذي يمرون به.

وفي غضون ذلك، أوضح النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، جونبي ميسر، أن الحادث لا يرتبط بالإرهاب، كما أن المتورط المشتبه فيه لم يستطع أن يلوذ بالفرار.

وذكرت هيئة الإسعاف في المنطقة، أن بعثت عددًا من الأطقم والأطباء إلى موقع الحادث، على الساعة السادسة مساء، بينما شوهدت سيارة الشرطة في المنطقة.بريطانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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