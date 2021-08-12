أخبار عاجلة

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر -
«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي -
المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل -
رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»   -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان -
الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي -
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها -
«المشاط» تبحث مع سفير هولندا التعاون في تمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية -
مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا " لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

Print
مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا " لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة
بهدف تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما

مذكرة تعاون بين

وقعت جمعيتا نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وسقيا بمنطقة مكة المكرمة مذكرة شراكة مجتمعية فاعلة من أجل دعم سياسات التكامل والتنسيق بينهما، وتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما بتعزيز التعاون فيما بينهما في المجال الخيري، إلى جانب نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للجمعيتين وغرس روح التطوع والعطاء، وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة لهما من حيث تقديم العديد من خدمات السقيا للمحتاجين وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والبيئية والصحية.

وقام بتوقيع المذكرة عبد الرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي لجمعية نفع، وخالد بن محمد الشيخ المدير التنفيذي لجمعية سقيا الماء، وتأتي هذه المذكرة كخطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق الأهداف التنفيذية وإبراز القيمة المجتمعية لتوحيد الجهود المشتركة في خدمة المستفيدين منهما وسعياً لتحقيق الأهداف التنموية والتي تواكب رؤية المملكة 2030 التي قفزت بالعمل الخيري من خلال نشر ثقافته وحوكمته كونه أحد ركائز التنمية.

وتعمل المذكرة على تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في سد حاجة مستفيدي الجمعيتين بالماء وترشيدهم عن استهلاكه وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى حفظ كرامة المحتاجين بالوصول إليهم في أماكن سكنهم، وتحقيق حاجة الأسر المحتاجة لكلا الطرفين بتوجيه مدخراتهم نحو الجوانب الأكثر احتياجاً في حياتهم، وتفعيل دور المبادرات الاجتماعية والبيئية للجمعيتين، وإقامة الندوات والفعاليات والمعارض المشتركة التي تخدم أهداف وبرامج الطرفين.

كما تتضمن المذكرة التي تستمر عاماً كاملاً دراسة حالات الأسر المحتاجة، وتوفير المياه الصحية لهم، وتوفير البرامج التعريفية والتوعوية للمستفيدين بشأن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدات المالية والعينية حسب حاجة المستفيدين ونتائج دراسة الحالات الأسرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة

فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة

إصابة طفل بغيبوبة ..غرق فى حمام سباحة بحلوان فتشبعت رئتيه بالماء

إصابة طفل بغيبوبة ..غرق فى حمام سباحة بحلوان فتشبعت رئتيه بالماء

انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على الماء في الإسكندرية

انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على الماء في الإسكندرية

عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء لـ«المصرى اليوم»: جاهزون لاستضافة البطولة العربية بـ«العلمين الجديدة» أكتوبر المقبل (حوار)

عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء لـ«المصرى اليوم»: جاهزون لاستضافة البطولة العربية بـ«العلمين الجديدة» أكتوبر المقبل (حوار)