بمشاركة أحمد شوبير و تامر أمين.. إعلام القاهرة تزف خبرًا سارًا لـ الطلاب

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وقعت كلية الإعلام جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، بروتوكول تعاون مع جمعية أمل الشعوب للإعلام والتنمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الإعلامي احمد دياب، وذلك لعقد دورات تدريبية لـ طلاب الإعلام وذلك بحضور الدكتور عزت إسماعيل امين الكلية والدكتورة مرفت عبدالحميد مدير مكتب وكيل الكلية.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن البروتوكول يهدف لـ تطوير مهارات الشباب، الراغبين في الالتحاق بمجال العمل الإعلامي.

وأعربت الدكتور هويدا عن سعادتها بهذا البروتوكول الذي سيساعد الكثير من الشباب في الحصول على فرص عمل، وإنشاء جيل لديه معرفة كاملة بالعمل الإعلامي.

وكشفت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن التعاون مع جمعية آمل الشعوب للإعلام والتنمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، يتيح للطلاب ممارسة الاعلام بشكل عملى، وذلك من خلال البرامج التلفزيونية التي تقوم الجمعية بإنتاجها والتى تبث عبر شاشات التلفزيون.

وفى نفس السياق قال الإعلامي أحمد دياب رئيس جمعية أمل الشعوب للإعلام والتنمية، إنه سعيد بالتعاون مع جامعة القاهرة، وأكد أن الجمعية تعمل في مجال الإعلام من عام 2014، وتقوم بإنتاج برامج تلفزيونية للشباب.

وأضاف أحمد دياب أن هذا البروتوكول يأتي ضمن مبادرة «إعلامها على ايد شبابها»والتي أطلقها منذ سنوات وتهدف إلى تعزيز وجود الشباب والكوادر المتميزة في مجال الإعلام وأوضح أن البرامج التلفزيونية التي تنتجها الجمعية تتيح للشباب ممارسة العمل على أرض الواقع، وهذا يعطى للشباب خبرة حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح دياب أن الجمعية تضم نخبة من المدربين الممارسين للعمل الإعلامي منهم الإعلامي تامر امين والإعلامي كابتن احمد شوبير والإعلامية راغدة شلهوب وغيرهم الممارسين لمجال الإعلام ولديهم خبرة كبيرة في مجال العمل الإعلامي

وكشف أحمد دياب أن هناك خطة لـ الجمعية بإنشاء منصات إلكترونية لدعم الشباب الموهوب في الإعلام، مع إنتاج عدد من البرامج لـ الشباب خلال الفترة القادمة وذلك لتقديم اعلام هادف ووطني يتصدى للإعلام المضلل ومحاولات تزييف الواقع وخداع الرأي العام ونشر الأفكار الهدامة.