طارق شوقي يحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة: ليست يوم الأحد

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جدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تأكيده أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس، مضيفًا: «وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي هنا وعلى موقع الوزارة الرسمي».

وأكد شوقي، في حسابه على «فيس بوك»، الخميس، أنه «لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول. خالص تحياتي لابنائنا الطلاب».

وشدد على أنه «لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات».

وينتظر الكثيرون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سواء من طلاب الثانوية العامة أو ذويهم، فكل عام قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، تشهد محركات البحث على جوجل تفاعلات كبيرة، خاصة أن الجميع يتسابق لمعرفة النتيجة.

وفقا لما صرح به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحيفة، مؤكدا أن النتيجة لن تعلن الأحد المقبل.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة تواصل العمل ليل نهار من أجل الانتهاء من تصحيح امتحانات مواد الثانوية العامة ، وأكد أن أوراق الإجابات تمت مراجعتها عدة مرات والتأكد من حصول كل طالب على حقه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التصحيح الإلكترونى يتم بنجاح كبير، منذ منتصف يوليو الماضى، إذ يتم التصحيح مركزيًا، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، لافتة أنه لا يوجد عنصر بشرى في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، نافية صحة كل ما يتردد عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تمامًا ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات.

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعًا إلكترونيًا منذ عشرات السنوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) باتباع الخطوات التالية:-

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافطة الإقامة، ...).

تحديد الشعبة المقيد بها الطالب (العلمية والأدبية).

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطلاب التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية. يمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي الأمر الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــا

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الخطوات والرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم