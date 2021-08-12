خبيرة بالشأن الإفريقي: رئيس وزراء إثيوبيا في «ورطة»

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قالت نجلاء مرعي، الخبيرة بالشأن الإفريقي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن عن التعبئة العامة لمواجهة إقليم التيجراي، وهذا يعني أن رئيس الوزراء في ورطة، خاصة وأن إقليم التجراي قد ينتصر في هذه الحرب.

وأضافت «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ليس لديه ثقافة المواطنة أو الاختلاف، وعبر في السابق بصورة غير مباشرة عن رغبته في انفصال إقليم التيجراي.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي صنف أبناء إقليم التيجرابي بأنهم عبارة عن أعداء للوطن، وهذا يرجع إلى أنه لا يؤمن بثقافة المواطنة أو الاختلاف.