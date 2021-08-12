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رجح خبير منظمة الصحة العالمية بيتر إمباريك أن المصاب «رقم صفر» بفيروس كورونا قد يكون أصيب بالفيروس في مختبر علمي أو أثناء أبحاث ميدانية في الصين.

وقال الخبير في حديث لقناة TV-2 الدنماركية إن «إحدى الفرضيات المحتملة تشير إلى أن أحد الباحثين أصيب بفيروس كورونا في الميدان أثناء جمع عينات من الخفافيش التي ينتقل الفيروس منها إلى الإنسان... وفي هذا الحالة هو موظف في المختبر وليس أحد السكان أو أي شخص آخر يتعامل مع الخفافيش».

وأكد أن هذه ليست إلا فرضية محتملة.

وأضاف الخبير أن العلماء لم يحددوا بعد السبب الحقيقي لاندلاع الوباء، ويواصلون دراسة الفرضيات.