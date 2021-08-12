قالوا لي اعتزلي وكفاية كاراتيه.. جيانا فاروق تروي كواليس مشاركتها في أولمبياد طوكيو

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في أول ظهور لها عقب عودتها من طوكيو، حلت اللاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء اليوم، الخميس.

أوضحت «جيانا» خلال اللقاء أنها لم تتوقع أي ميداليات في الأولمبياد، بل اكتفت فقط ببذل أقصى جهدها ولم تفكر في النتيجة، قائلة: «أنا كان عندي يقين إني عملت كل اللي عليا، اتمرنت كويس جدا ودوست على نفسي في التمرين رغم إصاباتي، ومدربيني تعبوا معايا وأهلي تعبوا معايا، فقولت يارب أنا عملت اللي عليّ لكن التوفيق من عندك، رجعني مجبورة الخاطر.. وقد كان».

أضافت أن كثير من المقربين نصحوها منذ سنوات طويلة بأن تعتزل، وتكتفي بما حققته من بطولات حتى الآن، قائلة: «قالوا لي كفاية كاراتيه ملوش مستقبل وأنتي أخدتي ألقاب دولية فكفاية بقى، وفعلا كنت ناوية اعتزل بعد بطولة العالم 2018، لحد ما طلع القرار في 2016 بعد أولمبياد ريو دي جانيرو إن الكاراتيه هيبقى في أولمبياد 2020 فقولت لا نكمل بقى لحد الأولمبياد».

تابعت: «أنا تقريبا مفيش بطولة في الكاراتية ملعبتهاش وكلهم أخدت فيهم ألقاب.. لكن تظل الأولمبياد الحلم الأكبر والأعظم لأي رياضي في العالم، والفوز فيها له طعم مختلف».