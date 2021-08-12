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"فيصل بن فرحان" يؤكد لوزير الشؤون الخارجية الجزائري وقوف المملكة إلى جانب بلاده

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"فيصل بن فرحان" يؤكد لوزير الشؤون الخارجية الجزائري وقوف المملكة إلى جانب بلاده "فيصل بن فرحان" يؤكد لوزير الشؤون الخارجية الجزائري وقوف المملكة إلى جانب بلاده
بعد اجتياح موجة حرائق لعدة مناطق في الجزائر

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

وأكد خلال الاتصال، على وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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