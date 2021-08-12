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المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا في وسط وشمال سيناء

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المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا في وسط وشمال سيناء المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا في وسط وشمال سيناء

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أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، عن تمكن قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً في وسط وشمال سيناء، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما

كما أعلن في بيان، مساء الخميس، أنه تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات، ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الإستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب بالأمن والأمان.

المصرى اليوم

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