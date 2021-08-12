أخبار عاجلة

لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة عامل بميناء العقبة -
12 وفاة و1016 إصابة جديدة بكورونا في الأردن -
النصر: غدًا انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة النادي المستقبلية -
طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة» -
«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة -
مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا -
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حي المطار بمدينة الأقصر -
انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. وكالة أخبار المرأة

السلطات الصحية الأميركية تشجع النساء الحوامل على لقاح كورونا

Print
السلطات الصحية الأميركية تشجع النساء الحوامل على لقاح كورونا السلطات الصحية الأميركية تشجع النساء الحوامل على لقاح كورونا
واشنطن - " وكالة أخبار المرأة "

حضت السلطات الصحية الأميركية،  النساء الحوامل على التطعيم ضد كوفيد-19، معتبرة أن البيانات المتوافرة تظهر أن اللقاحات لا تزيد من مخاطر الإجهاض.
وقالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، روشيل فالينسكي: "الوكالة الصحية تشجع جميع الحوامل والنساء اللواتي يفكرن بالحمل والمرضعات على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من كوفيد-19".
وأضافت: "اللقاحات آمنة وفعالة، ولم يسبق أن كان الأمر أكثر إلحاحا لزيادة عمليات التطعيم من الآن لأننا نواجه المتحورة دلتا شديدة العدوى، ونرى نتائج خطيرة لكوفيد-19 بين الحوامل اللواتي لم يتلقين اللقاح".
ووفقا لدراسة حديثة، فإن امرأة واحدة على الأقل من أصل كل أربع نساء حوامل تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.
وذكرت وكالة "سي دي سي" أن تحليلا لبيانات حديثة توصل إلى عدم وجود خطر متزايد للإجهاض بين نحو 2500 امرأة حامل تلقين لقاحا بتقنية "ام آر أن آيه"، وهو نوع اللقاحات التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا، قبل نحو 20 أسبوعا من الحمل.
وأشارت إلى أن معدل حالات الإجهاض بين النساء الحوامل اللواتي تلقين اللقاح كان 13 بالمائة، أي نحو نفس النسبة لحالات الإجهاض بين الحوامل في الحالات العادية التي تراوح بين 11 و16 بالمائة.
وأكدت "سي دي سي" إن "فوائد تلقي الحوامل للقاح كوفيد-19 تفوق أي مخاطر معروفة أو محتملة".
وأضافت أن "الخطر المتزايد للإصابة بأعراض حادة بين الحوامل ومضاعفات في الحمل مرتبطة بكوفيد -19 يجعل التطعيم لهذه الفئة من أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
لابورتا: سيدة ستترأس برشلونة بعد أقل من 10 سنوات

لابورتا: سيدة ستترأس برشلونة بعد أقل من 10 سنوات

رويترز: طالبان تقول إنها ستدعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وستستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة

رويترز: طالبان تقول إنها ستدعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وستستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة

جامعة الشارقة تنظم " منتدى المرأة في البحث العلمي " يومي 25 و26 أغسطس

جامعة الشارقة تنظم " منتدى المرأة في البحث العلمي " يومي 25 و26 أغسطس

الاتحاد الأوروبي و20 دولة يطالبون بضمان حقوق النساء في أفغانستان

الاتحاد الأوروبي و20 دولة يطالبون بضمان حقوق النساء في أفغانستان