السلطات الصحية الأميركية تشجع النساء الحوامل على لقاح كورونا

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واشنطن - " وكالة أخبار المرأة "

حضت السلطات الصحية الأميركية، النساء الحوامل على التطعيم ضد كوفيد-19، معتبرة أن البيانات المتوافرة تظهر أن اللقاحات لا تزيد من مخاطر الإجهاض.

وقالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، روشيل فالينسكي: "الوكالة الصحية تشجع جميع الحوامل والنساء اللواتي يفكرن بالحمل والمرضعات على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من كوفيد-19".

وأضافت: "اللقاحات آمنة وفعالة، ولم يسبق أن كان الأمر أكثر إلحاحا لزيادة عمليات التطعيم من الآن لأننا نواجه المتحورة دلتا شديدة العدوى، ونرى نتائج خطيرة لكوفيد-19 بين الحوامل اللواتي لم يتلقين اللقاح".

ووفقا لدراسة حديثة، فإن امرأة واحدة على الأقل من أصل كل أربع نساء حوامل تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكرت وكالة "سي دي سي" أن تحليلا لبيانات حديثة توصل إلى عدم وجود خطر متزايد للإجهاض بين نحو 2500 امرأة حامل تلقين لقاحا بتقنية "ام آر أن آيه"، وهو نوع اللقاحات التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا، قبل نحو 20 أسبوعا من الحمل.

وأشارت إلى أن معدل حالات الإجهاض بين النساء الحوامل اللواتي تلقين اللقاح كان 13 بالمائة، أي نحو نفس النسبة لحالات الإجهاض بين الحوامل في الحالات العادية التي تراوح بين 11 و16 بالمائة.

وأكدت "سي دي سي" إن "فوائد تلقي الحوامل للقاح كوفيد-19 تفوق أي مخاطر معروفة أو محتملة".

وأضافت أن "الخطر المتزايد للإصابة بأعراض حادة بين الحوامل ومضاعفات في الحمل مرتبطة بكوفيد -19 يجعل التطعيم لهذه الفئة من أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".