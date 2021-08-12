«البنوك في ظل التحول الرقمي» دورة تدريبية بـ«علوم سياسية الإسكندرية» اليوم

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تبدأ كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، تنظيم دورة تدريبية اليوم الخميس، يقدمها البنك المصري لتنمية الصادرات والمعهد المصرفي وبشهادات معتمدة منهم بعنوان «البنوك في ظل التحول الرقمي»، لطلاب الكلية.

وقال الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، أن الدورة تقام في إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية ونموذج النظام المصرفي المصري EBSM والمعهد المصرفي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات، وفي إطار الاحتفال بفعاليات اليوم الدولي للشمول المالي سيتم عقد فعالياته الثانية بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أن الدورة تستهدف تعريف الشباب بأهم القطاعات داخل البنوك وما يدور داخل القطاع المصرفي، بالإضافة إلى معايشة أجواء الحياة العملية داخل البنوك وكيفية تعامل النظام المصرفي المصري في ظل الظروف الاستثنائية والتحول الرقمي، وذلك على مدار 4 أيام في الفترة من 12 وحتى 15 أغسطس الجاري، وتقدم الدورة بشكل مجاني ويختار الطالب يوم واحد فقط للتسجيل به كما يحصل الطالب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي المصري ومن البنك المصري لتنمية الصادرات وهي شهادات مجانية.

وقال عميد الكلية، إنه سيتم اختيار 60 طالباً وطالبة للاشتراك في نموذج محاكاة داخل فرع بنك تنمية الصادرات بالإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الطلاب من الجلسات يتم التوجه إلى فرع البنك يوم إجازة الفرع بهدف تطبيق المحاضرات التدريبية بشكل عملي من خلال تبادل الأدوار بين الطلاب المتدربين وموظفي البنك.

طريقة التسجيل عن طريق صفحة الكلية الرسمية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية- الصفحة الرئيسية فيسبوك (facebook.com).