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اليوم.. نائب وزير السياحة تتفقد مركز سحب عينات «pcr» للسائحين في الغردقة

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اليوم.. نائب وزير السياحة تتفقد مركز سحب عينات «pcr» للسائحين في الغردقة اليوم.. نائب وزير السياحة تتفقد مركز سحب عينات «pcr» للسائحين في الغردقة

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تواصل الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، جولتها بمدينة الغردقة بزيارة مركز سحب عينات تحليل pcr للسائحين المغادرين لبلادهم وذلك بمنطقة الممشي السياحي للاطمئنان على سير العمل.

وكانت شلبي قد تفقدت أحد الفنادق السياحية بالغردقة التي يقيم بها عدد من السائحين الروس وجنسبات أخرى للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة ضمن جولة تقوم بها بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ واكدت شلبي للسائحين ان جميع العاملين بالفنادق والقري السياحة بالغردقة وشرم الشيخ تم نطعيهم باللقاح ضد .

والتقت شلبي مسؤولي إدارة الفندق واستقبلت نائب وزير السياحة عددًا من السائحين الروس الذين اكدوا سعادتهم بالعودة مرة أخرى لشواطئ البحر الأحمر بعد غياب 6 سنوات.

المصرى اليوم

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