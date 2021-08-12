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"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:33 مساءً
مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:33 مساءً
تعرف على الدول التي يشملها تنويه "رفع الحظر" وفتح الدخول المباشر للمملكة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:33 مساءً
محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:27 مساءً
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:27 مساءً
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عام على تسجيل "سبوتنيك-v" أول لقاح لكورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 07:47 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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