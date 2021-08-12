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آلات شعبية على شاطئ بلطيم في كفر الشيخ

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آلات شعبية على شاطئ بلطيم في كفر الشيخ آلات شعبية على شاطئ بلطيم في كفر الشيخ

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للأسبوع الثاني على التوالي التقي جمهور مصيف بلطيم مع عروض «صيف بلدنا» وعرض لفرقة كفرالشيخ للآلات الشعبية على شاطىء النرجس بمصيف بلطيم، والتي قدمت باقة من الأغاني التراثية والشعبية التي تعبر عن عادات وتقاليد كفر الشيخ ومنها «يا مسهرني، إحنا المصريين، بستان من الفرح، يا عالم بالبرايا» بجانب فقرة إنشاد ديني بمناسبة العام الهجري الجديد، وأختمت بفقرة دويتو من التراث الشعبي الأصيل وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

يذكر أن عروض «صيف بلدنا» تأتى ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لنشر الفن الراقي، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وتستمر أسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.

المصرى اليوم

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