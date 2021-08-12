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موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الأولى في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الأولى في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الأولى في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه الإنجليزي في أول مباراة أمام نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر البريميرليج والذي سيقام على أرض ملعب كارو رود معقل فريق نورويتش.

محمد صلاح يقود ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022.

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

المصرى اليوم

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