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«اختلس 2.5 مليون جنيه».. حبس أمين خزينة «طب سوهاج»

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«اختلس 2.5 مليون جنيه».. حبس أمين خزينة «طب سوهاج» «اختلس 2.5 مليون جنيه».. حبس أمين خزينة «طب سوهاج»

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أمرت نيابة قسم ثان مدينة سوهاج، مساء الأربعاء، بحبس أمين خزينة كلية الطب بجامعة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهمة اختلاسه مبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه من متحصلات الكلية من الطلاب عن طريق التلاعب بدفاتر وحوافظ توريد الرسوم للبنك.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بنشاط المتهم الإجرامي، وأكدت تحريات اللواء صلاح أبوسحلى مفتش مباحث الأموال العامة للوجه القبلى صحة المعلومات.

وبعد فحص أعمال المتهم تبين قيامه بالتلاعب في الحافظات الخاصة بتوريد رسوم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وقسائم 33 ع. ح الخاصة بالمتحصلات، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ مليونى ونصف مليون جنيه خلال عامين ماضيين.

جرى ضبط المتهم بمعرفة مباحث الأموال العامة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بحبسه، وتشكيل لجنة فنية لفحص أعماله خلال الخمس سنوات الماضية.

المصرى اليوم

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