التراث الصعيدي بدمياط الجديدة في صيف بلدنا

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التقى جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة مع عرض مميز لفرقة اسيوط للفنون الشعبية بالليلة السابعة لاحتفالات «صيف بلدنا»، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لنشر الفن الراقي بكل ربوع الوطن، وتنظمها الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

قدمت الفرقة باقة متنوعة من الفقرات من وحى التراث الصعيدى، بجانب فقرة التنورة وفقرة التحميلة على اغنية المولد واستعراض غزل، واستكملت العروض مع عصاية المولد ورقصة المولد، شارك بالعروض عدد من المطربين من بينهم الفنان مصطفى امين، وقدم المطرب أحمد ظاهر اغنيتين بعنوان «اه يالالى، بتنادينى تانى ليه» وشارك بالاشعار الفنان حسام عبدالعزيز اما الألحان للفنان عبدالمنعم عباس.