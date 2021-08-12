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حمزة الجمل: موسيماني أخطأ بخروج ديانج.. وجلال قدم مباراة كبيرة واستحق التعادل

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حمزة الجمل: موسيماني أخطأ بخروج ديانج.. وجلال قدم مباراة كبيرة واستحق التعادل حمزة الجمل: موسيماني أخطأ بخروج ديانج.. وجلال قدم مباراة كبيرة واستحق التعادل

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قال حمزة الجمل، نجم النادي الإسماعيلي السابق، إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أخطأ في خروج المالي أليو ديانج لاعب وسط القلعة الحمراء، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام.

وأضاف الجمل في تصريحات تليفزيونية: «أخطأ بخروج ديانج وإشراك طاهر محمد طاهر في الدقيقة 70، فلا غنى عن ديانج في وسط الملعب، فهو لاعب مميز ويجيد الناحية الدفاعية والهجومية، فكان من الأفضل خروج والتر بواليا حتى بعد إشراكه كبديل».

وأشاد «الجمل» بأداء لاعبي الدراويش والمدير الفني إيهاب جلال، قائلًا: «قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ونجح في فرض أسلوبه طوال المباراة وبشكل خاص في الشوط الثاني، وأرى أن الإسماعيلي حقق تعادلاً مستحقاً».

واختتم الجمل: «الأهلي تأثر كثيراً بإصابة محمد شريف واستبداله في نهاية الشوط الأول بوالتر بواليا الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب».

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