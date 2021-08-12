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نيللي كريم، احتفلت بحفل زفافها مساء الأربعاء على لاعب الإسكواش هشام عاشور.

وبعد ساعات قليلة من من حفل الزفاف انتشر العديد من الفيديوهات الخاصة بحفل زفاف نيللي كريم، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتصدر حفل زفاف نيللي كريم تريند جوجل متفوقا على لقاء الأهلي والإسماعيلي.

نيللي كريم ظهرت خلال الفيديوهات التي نشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترقض على أغاني عمرو دياب وعدد من المطريبين الآخرين أمثال لؤي.

حضر الهضبة عمرو دياب حفل زفاف الممثلة نيللي كريم، وحرص على توجيه تهنئة خاصة لها ولزوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش.

عمرو دياب ولبلبة ومحمد فراج أبرز الحضور في حفل زفاف نيللي كريم (صور)