مستشار مفتي الجمهورية: يمكن للرجل عقد قرانه على امرأة «أون لاين»

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قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، إن المؤتمر الذي عقد مؤخرًا وجاء تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» يساير ما نحن فيه وهو دخول كل شيء بما فيها الفتوى إلى عصر الرقمنة، مشيرًا إلى أنه لا بد من استخدام الديجيتال في كل شيء، حيث استخدام الإنترنت ووسائل التواصل المختلفة في كل شيء سواء كانت الوسائل وعاء أو أداة نستخدمها.

وأضاف «عاشور» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن أداوت التواصل الاجتماعي هي من صميم الفتوى بمعنى أنها جزء من الفتوى، موضحًا: «يمكن لشخص أن يعقد قرانه على فتاة باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس ولكن بضوابط أبرزها أن الرجل والسيدة والشهود موجودين دون حدوث أي مشكلات تقنية فنية في التواصل خلال عقد القران، وإذا تم التأكد من هوية الزوج والزوجة فيمكن أن يعقد القران ولكن في أضيق نطاق لإتمام عقد الزواج».

وتابع أن المؤسسات الدينية المصرية على دراية بتفاصيل الرقمنة، قائلًا: «جايبين متخصصين في الرقمنة بيقوموا بهذه المهمة وبيعملوا المشايخ أنهم يكونوا من عصر الرقمنة».