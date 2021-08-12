الإسماعيلي: ليس لنا علاقة بصراع الأهلي والزمالك.. وسنواجه الأبيض من أجل الفوز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن لاعبي فريقه قدموا أداءً كبيرًا أمام الأهلي، ونجحوا في حصد نقطة صعبة بمشوار الفريق بالدوري الممتاز.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن إيهاب جلال طالب اللاعبين بين الشوطين باستغلال المساحات، والظهور بشكل أكثر جدية، خاصة وأن الأهلي كان يبحث عن تعزيز تقدمه.

واستكمل تصريحاته: «لاعبو الإسماعيلي بذلوا مجهودًا كبيرًا، وتعليمات إيهاب جلال كانت سبب الضغط الهجومي وإدراك التعادل، وليس لنا علاقة بمنافسة الأهلي والزمالك على الدوري، نحن فريق كبير ونلعب من أجل الفوز وهو ما سنعمل عليه أمام الزمالك أيضًا».

واختتم المدرب العام للإسماعيلي: «أمامنا 48 ساعة فقط على خوض مباراة الزمالك، وسنعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وكل اللاعبين متاحين أمامنا باستثناء محمد حسن الموقوف لحصوله على 3 إنذارات».