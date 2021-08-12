أخبار عاجلة

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين -
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال -
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي: ليس لنا علاقة بصراع الأهلي والزمالك.. وسنواجه الأبيض من أجل الفوز

Print
الإسماعيلي: ليس لنا علاقة بصراع الأهلي والزمالك.. وسنواجه الأبيض من أجل الفوز الإسماعيلي: ليس لنا علاقة بصراع الأهلي والزمالك.. وسنواجه الأبيض من أجل الفوز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن لاعبي فريقه قدموا أداءً كبيرًا أمام الأهلي، ونجحوا في حصد نقطة صعبة بمشوار الفريق بالدوري الممتاز.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن إيهاب جلال طالب اللاعبين بين الشوطين باستغلال المساحات، والظهور بشكل أكثر جدية، خاصة وأن الأهلي كان يبحث عن تعزيز تقدمه.

واستكمل تصريحاته: «لاعبو الإسماعيلي بذلوا مجهودًا كبيرًا، وتعليمات إيهاب جلال كانت سبب الضغط الهجومي وإدراك التعادل، وليس لنا علاقة بمنافسة الأهلي والزمالك على الدوري، نحن فريق كبير ونلعب من أجل الفوز وهو ما سنعمل عليه أمام أيضًا».

واختتم المدرب العام للإسماعيلي: «أمامنا 48 ساعة فقط على خوض مباراة الزمالك، وسنعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وكل اللاعبين متاحين أمامنا باستثناء محمد حسن الموقوف لحصوله على 3 إنذارات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي