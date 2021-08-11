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مركز العمليات الميدانية 990 يزور نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة

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اطلع على قسمَي العلاج الطبيعي والداخلي وقدّم الهدايا للنزلاء

مركز العمليات الميدانية 990 يزور نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة

قام وفد من مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة والمشارك في فعاليات معرض عروس الباحة، بزيارة ظهر أمس الثلاثاء لمركز التأهيل الشامل بالباحة.

وقدّم الوفد عدداً من الهدايا لنزلاء المركز الذين لم يتمكنوا من الحضور لمقر مركز العمليات بالمركز الحضاري بالباحة.

وكان في استقبال الوفد مدير مركز التأهيل مشعل طيشان الغامدي؛ والطاقم الطبي بالمركز.

واطلع الوفد على قسم العلاج الطبيعي والقسم الداخلي، كما قُدمت الهدايا لنزلاء التأهيل الشامل وسط أجواء من المحبة والألفة.

من جانبه، قدّم الغامدي شكره وتقديره لوفد مركز العمليات الميدانية على تعاونهم المستمر لكل ما يخدم هذه الفئة الغالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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