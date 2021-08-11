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النزول بدرجات القبول بالثانوى العام بالقليوبية لـ230 درجة وفصول الخدمات 190 درجة

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النزول بدرجات القبول بالثانوى العام بالقليوبية لـ230 درجة وفصول الخدمات 190 درجة النزول بدرجات القبول بالثانوى العام بالقليوبية لـ230 درجة وفصول الخدمات 190 درجة

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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2021/2022 ليكون 230 درجة، بدلا من ٢٣٥، وذلك بناء على مذكرة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

كما وافق المحافظ على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى بحد ادنى 190 درجة وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية حيث يتم اختيار المدارس التى تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الادارة التعليمية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالب ولا يزيد عن 40 طالب ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزارى رقم 357 فى 19/9/2018

وأكد المحافظ، في بيان صحفي الأربعاء، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

المصرى اليوم

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