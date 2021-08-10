نائب محافظ الجيزة تلتقي بأصحاب الحرف اليدوية بالصف ( صور)

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أجرت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة جولة بمركز ومدينة الصف التقت خلالها مع أصحاب الحرف اليدوية، وذلك في اطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة وسعي الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المجتمعية ودعم الحرف والصناعات اليدوية بالقري وفي ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالإرتقاء بتلك الحرف لما تمثله من أهمية تنموية.

أطلعت نائب المحافظ على الحرف المختلفة التي يمتهنها المواطنين بالمركز من اعمال الخزف والرسم على الزجاج والخشب وتفصيل الملابس للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه تلك الحرف لحلها.

أكدت على تقديم كافة سبل الدعم اللازمه من ترويج للمنتجات وتوفير الخبرات التي تضمن الإرتقاء بالمنظومة والصناعات.