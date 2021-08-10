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الفريق ربيع يرد على المشككين: 79 سفينة تمر غدًا عبر قناة السويس ()

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الفريق ربيع يرد على المشككين: 79 سفينة تمر غدًا عبر قناة السويس (فيديو) الفريق ربيع يرد على المشككين: 79 سفينة تمر غدًا عبر قناة السويس ()

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول عدم جدوى القناة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت أرباحًا كبيرةً خلال السنوات الأخيرة.

وتابع الفريق أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة أجرت مقارنة بين الست سنوات التي سبقت افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد افتتاحها، وتوصلت إلى أن إيرادات القناة ارتفعت في ظل قناة السويس الجديدة التي اتاحت مرور عدد كبير من السفن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أقصى عدد من السفن كان يمر من خلال القناة هو 45 سفينة، أما غدًا ستمر 79 سفينة عبر قناة السويس، مضيفا أن ذلك مؤشر على جدوى القناة الجديدة، ودورها في زيادة الإيرادات.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن جميع الأخبار التي تم تداولها بشأن التشكيك في جدوى قناة السويس الجديدة عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة نجحت في تحقيق أهدافها، كما أنها فتحت استثمارات جديدة مرتبطة بأرباح القناة.

وأردف رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس تُجنب العالم عمليات القرصنة التي تحدث خلال المرور بطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن حركة التجارة العالمية تعافت حاليًا، وهناك زيادة في أعداد السفن التي تمر عبر قناة السويس.

المصرى اليوم

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