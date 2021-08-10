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انطلاق فاعليات دوري مستقبل وطن من إدفو

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انطلاق فاعليات دوري مستقبل وطن من إدفو انطلاق فاعليات دوري مستقبل وطن من إدفو

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افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة أسوان فاعليات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن والتي انطلقت بمركز ادفو مساء اليوم وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، واشراف النائب حسن سيد خليل، امين الحزب في محافظة اسوان وعضو مجلس النواب.

وحضر افتتاح دوري مستقبل وطن في إدفو كل من سمير كامل، أمين التنظيم في الحزب بأسوان والنائب مجدي حسيبو، عضو مجلس الشيوخ، وعلي البدري الملاوي، عضو مجلس النواب بأسوان، والمهندس عيد مهلل أحمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للسبائك الحديدية بإدفو.

وصرح سمير كامل ان دوري مستقبل وطن يستهدف المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة في كافة النجوع والقري والمراكز والمدن في محافظة أسوان وذلك خلال الفترة من 10 اغسطس الحالي حتي 20 سبتمبر المقبل تحت شعار خلي موهبتك تتكلم.

وأضاف محمد حمدي عباس، أمين الشباب بالحزب في أسوان ان دوري مستقبل وطن يقام على ثلاث مراحل تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القرى والشياخات المختلفة، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تكون على مستوي أمانة المحافظة.

وأوضح محمد عبدالحفيظ محمد ،أمين العلاقات الحكومية بالحزب في أسوان وأحد ممثلي اللجنة المركزية لدوري مستقبل وطن أنه توجد جوائز مالية وميداليات تذكارية للفرق الفائزة في مختلف مراحل الدوري الثلاث على مستوي المحافظة، مشيرًا إلى أن دوري مستقبل وطن يتم تنظيمه، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم.

المصرى اليوم

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