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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بطرق سقارة السياحي ( صور)

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تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الحالة العامة للنظافة والإشغالات على طرق المنصورية وشبرامنت وفرع كامل، مؤكدا على رفع مستوى النظافة والإشغالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية شبرامنت .

كما اختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروعات الرصف والتطوير للطرق الرئيسية بنطاق مركز ومدينة البدرشين، والتي شملت أعمال رصف طريق سقارة السياحي وأعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتى متحف ميت رهينة وأعمال توسيع وتحويلات خطوط المرافق بطريق المريوطية الشرقي، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق بطول ٦،٢٠٠ كم بداية من كوبري ميت رهينة حتي كوبري منشأة دهشور لايجاد السيولة المرورية بنطاق مركز البدرشين.

وجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف وفقا للتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال لفتح محاور مرورية جديدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة .

المصرى اليوم

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