أخبار عاجلة

حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى" -
"الصندوق العقاري" يودع 747 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس 2021 -
مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!! -
صدمة وانهيار أسرة 3 شباب ماتوا جوعا وعطشا في ليبيا .. التفاصيل الكاملة -
شاهد.. فيضانات عارمة تغمر مدينة أمريكية وتقتل العشرات -
«سعفان» يناقش مع رئيس الجالية المصرية بفرنسا أوضاع المصريين (صور) -
إزالة 12 حالة تعدي في 3 مراكز بالمنيا -
محافظ المنيا يتابع العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا -
اتفاق سوداني أممي بسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي خلال 3 أشهر -
المحافظ يتابع الحالة الصحية للمواطنين بكفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، رافقه الدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن الحملة استهدفت رفع الاشغالات بنطاق منطقة الروضة، والحواجز المعدنية التي تعوق حركة المرور، مشيرا إلى تحرير محاضر اشغال طريق وباعة متجولين.

وضبطت الحملة المقاهي المخالفة، حيث صادرت ما يزين عن ٢٥ شيشة.

وشدد نائب المحافظ، خلال الحملة، على ضرورة التصدي بكل حزم لأية اشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال رفع المخلفات بصورة مستمرة.

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة
نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سعفان» يناقش مع رئيس الجالية المصرية بفرنسا أوضاع المصريين (صور)

«سعفان» يناقش مع رئيس الجالية المصرية بفرنسا أوضاع المصريين (صور)

إزالة 12 حالة تعدي في 3 مراكز بالمنيا

إزالة 12 حالة تعدي في 3 مراكز بالمنيا

محافظ المنيا يتابع العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا

محافظ المنيا يتابع العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا

اتفاق سوداني أممي بسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي خلال 3 أشهر

اتفاق سوداني أممي بسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي خلال 3 أشهر