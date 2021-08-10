نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة (صور)

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قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، رافقه الدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن الحملة استهدفت رفع الاشغالات بنطاق منطقة الروضة، والحواجز المعدنية التي تعوق حركة المرور، مشيرا إلى تحرير محاضر اشغال طريق وباعة متجولين.

وضبطت الحملة المقاهي المخالفة، حيث صادرت ما يزين عن ٢٥ شيشة.

وشدد نائب المحافظ، خلال الحملة، على ضرورة التصدي بكل حزم لأية اشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال رفع المخلفات بصورة مستمرة.

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة