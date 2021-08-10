عصام مرعي: الدوري لن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة

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أكد عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، أن مسابقة الدوري هذا الموسم لن يتم حسمها إلا مع الجولة الأخيرة للدوري.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بين الأهلي والزمالك صعبة للغاية”، مؤكدًا :»جميع المباريات المتبقية للأهلي والزمالك صعبة، ولا توجد أي مباراة سهلة«.

وأضاف :«ارى ان الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو التتويج ببطولة الدوري»، مضيفا :«الدوري لن يحسم إلا مع الجولة الأخيرة».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.