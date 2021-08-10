محافظ القاهرة يتابع حادث حلوان المروري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي في نطاق حي حلوان، وطالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، بالتنسيق مع الدفاع المدني ورجال المرور والإسعاف والتوجه لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بشرائح حديد، ما أدى إلى تصادم عدد من السيارات الملاكي، وأسفر الحادث عن حالة وفاة وعدة إصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن رجال المرور والمتابعة الميدانية بالحي من فتح الطريق واعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.