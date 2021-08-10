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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة يؤكد أننا سنشهد زيادة أكبر في الإصابات خلال شهر سبتمبر.

وأشار «النادي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تشهد الإصابات زيادة في الفترة الحالية بنسبة 15%، والأرقام مرشحة للزيادة، ومتحور دلتا ودلتا بلس لم يتم رصدهم في مصر حتى الآن بصورة فعلية، حيث لا تزال السلالة المتحورة التي نصاب بها في مصر هي سلالة الموجة الثالثة، ولكن هذا لا يمنع أن متحور دلتا قد يكون موجود بصورة عشوائية ولكن لم يعلن عنها بصورة رسمية.

ونوه الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بأن متحور دلتا ليس ببعيد عن مصر، حيث أننا جزء من العالم، والعالم كله يعاني منه، معلقا: «لو موجود عندما سنعلن فورا».