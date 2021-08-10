حي الأزبكية يستجيب لشكاوى المواطنين برفع إشغالات الباعة الجائلين ( صور)

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة شكوى من قاطني شوارع كلوت بك، الجمهورية، نجيب الريحاني- حي الأزبكية، الذين يتضررون من احتلال الشوارع باشغالات الباعة الجائلين واستغلال الأرصفة من قبل المحال التجارية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة التواصل مع حي الأزبكية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ اللازم، مشددا على ضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة الانضباط بشوارع الحي ولمنع عودة الإشغالات.