جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية بقرية القصبى غرب في الحسينية ضمن «حياة كريمة»

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نظمت جامعة الزقازيق قافلة طبية إلى قرية القصبى غرب بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات الجامعة للمشاركة المجتمعية للعام 2020-2021، ومهرجان البيئة الثامن عشر والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصري.

ضمت القافلة ١٠ تخصصات وهي: العظام، الباطنة المتوطنة، الرمد، الأطفال، المسالك، نساء، الأنف والأذن، جلدية، وخلال القافلة تم الكشف على عدد كبير من الحالات من أهالي القرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمرضى والأطباء، من ارتداء الكمامات للفرق الطبية والمرضي، والتطهير المستمر للأيدي، والتنظيم المحكم والتباعد الجسدي .

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حرص الجامعة على تقديم خدمة حقيقية لأبناء محافظة الشرقية من خلال تقديم قوافل طبية وخدمية لكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال التطور الكبير الذي حدث في مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع خلال الـ 20 عاماً الماضية، مشيرا إلى أن الجامعة مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد أيضا إلى خدمة المجتمع والبيئة .

شارك في القافلة كليات الطب البشرى، والطب البشرى بفاقوس، والتمريض، والتربية النوعية، والزراعة، والتكنولوجيا والتنمية، والتربية، وقد تم تنظيم القافلة تحت إشراف الدكتورة وفاء فوزي مدير مركز الجودة بالجامعة، وأيضا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وجميع الإداريين بالقطاع .

وشملت القافلة أيضاً ندوات توعية عن محو الأمية، ومشاركة كلية التمريض بندوة عن الصحة الانجابية، وكذا ندوة عن أضرار حبة الغله، ومكافحة التطرف الفكرى، وتعليم الفتيات أعمال الخرز والتطريز، وتم أيضاً توزيع الأدوية المجانية على المرضى.

واستمرت القافلة من الساعه ٩ صباحا حتي ٣ عصرا وسط استحسان من أهالي القرية، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات الجامعة لعمل الفحوصات اللازمة لهم مع تقديم وتوجيه القوافل الطبية والخدمية المستمرة لكافة قري محافظة الشرقية ومحافظات مصر المختلفة.

جدير بالذكر أن كل فعاليات القافلة كانت في إطار كامل من كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية من ارتداء للكمامات ،واستخدام الكحول ومطهرات الأيدى في التعامل مع الحضور .