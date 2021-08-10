★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن التغيرات المناخيه الغير مناسبه هي السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة هذه الأيام، لافتا إلى أن الطقس السيء أدى إلى انتشار الآفات والأمراض وساهم في تقلص إنتاجية معظم المحاصيل.

وأضاف «أبوصدام» أن بعض المحاصيل تأثرت بشدة من إرتفاع درجة الحرارة وسقطت أزهارها قبل العقد فيما نضجت بعض الثمار قبل اكتمال النضج وانتشرت الحشرات التي تسببت في انتشار الأمراض مما قلص إنتاجية معظم المحاصيل، كانتشار حشرة المن والحشره القشريه بمزارع المانجو مما أدى لانتشار مرض العفن الهبابي وتقلصت الإنتاجيه، فيما أثرت الارتفاعات الشديده للحراره على محصول العنب والبطاطس والخيار والطماطم والتفاح البلدي.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زيادة الصادرات الزراعية عن مثيلاتها في نفس الفتره من العام الماضي أحد الأسباب في قلة المعروض وزيادة الأسعار، حيث صدرنا من اول يناير حتي آليوم نحو4.3 مليون طن من الخضروات والفاكهة بزياده 750 ألف طن عن نفس الفتره من العام الماضي، بالإضافه إلى تقلص المساحات المنزرعه من بعد الخضروات لتدني أسعارها المواسم السابقه في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده وتقاوي ومبيدات.

وتوقع ابوصدام استمرار موجة إرتفاع الاسعار الحاليه حتي نهاية العام لقرب انتهاء موسم معظم الفاكهة والخضروات الصيفية، والتأخر المحتمل المنتجات الزراعية الشتوية وقلة المساحات المنزرعة في ظل ضعف إنتاجيته .

وناشد «أبوصدام» الحكومه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئه، مشيرا إلى أن لجنة المناخ التابعه للامم المتحدة حذرت من ان العالم قريب من ارتفاع خطير لدرجات الحرارة بسبب ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مما قد يؤدي إلى دمار العالم بزياده الأعاصير وارتفاع مميت لدرجات الحرارة.

وطالب «أبوصدام» العالم بالتكاتف للحد من استخدام الفحم والوقود الأحفوري حفاظا على المناخ ومنعا لدمار الأرض، مع الحد من الاعتماد على اللحوم كمصدر غذائي فالبقرة الواحده تطلق ما بين 70 إلى120 كيلو جرام من غاز الميثان سنويا وهو غاز الدفيئه مثل ثاني أكسيد الكربون وله تاثير اكثر ضررا على المناخ من ثاني اكسيد الكربون، ويذكر ان العالم يربي نحو 1.5مليار من الأبقار والثيران.

وتقول بعض الدراسات ان انتاج كيلو لحم بقري يؤدي لانبعاث غازات مسببه للاحتباس الحراري تعادل 36.4 كجم من غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل ما تحرقه سياره تتحرك ل250كيلو متر.