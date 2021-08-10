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رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"

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رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عامًا لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبات الأسطورة الأرجنتينية رسميًا لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عامًا في صفوف نادي برشلونة وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدًا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية".


وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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