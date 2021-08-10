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تقرير "الصحة العالمية": انخفاض كبير في أعداد المدخنين بالسعودية

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تقرير "الصحة العالمية": انخفاض كبير في أعداد المدخنين بالسعودية تقرير "الصحة العالمية": انخفاض كبير في أعداد المدخنين بالسعودية
المنظمة صنفتها باعتبارها واحدة من الدول المتقدمة في مكافحة هذا الوباء

تقرير

انخفضت نسبة المدخنين في بنسبة تصل من 22.7 % إلى 17.5 %، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

وصنف تقرير منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء التبغ لعام 2021م، المملكة العربية السعودية واحدة من الدول المتقدمة في مكافحة هذا الوباء الخطير.

وجاء في التقرير أن المملكة تقدم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين فضلاً عن تطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وحصلت المملكة على تقييمات عالية لجهودها في تطبيق السياسات الصحية التي تتضمن، وضع الرسائل الصحية على علب السجائر، ونشر الحملات الإعلامية الضخمة لمكافحة التبغ، ومنع شركات التبغ من الإعلانات والدعم التجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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