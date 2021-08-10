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رسميًا.. بيراميدز يشارك في الكونفدرالية للنسخة الثالثة على التوالي

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رسميًا.. بيراميدز يشارك في الكونفدرالية للنسخة الثالثة على التوالي رسميًا.. بيراميدز يشارك في الكونفدرالية للنسخة الثالثة على التوالي

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ضمن فريق نادي بيراميدز المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية بعد حجز المركز الرابع مع نهاية الجولة رقم 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الاتحاد السكندري على يد بهدفين مقابل هدف بملعب الإسكندرية اليوم الثلاثاء، ليفقد الفريق الأخضر فرصته في المشاركة بالكونفيدرالية ويمنح بيراميدز المركز الرابع.

وبذلك يشارك المصري رفقة بيراميدز في النسخة المقبلة من الكونفيدرالية.

مشاركة بيراميدز هي الثالثة في تاريخه بالكونفيدرالية، حيث بلغ نهائي نسخة 2019 في حين بلغ نصف نهائي نسخة العام الماضي.

المصرى اليوم

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