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"عمالية الرياض" تُنهي مستحقات متوفين بأكثر من 35 مليون ريال

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"عمالية الرياض" تُنهي مستحقات متوفين بأكثر من 35 مليون ريال "عمالية الرياض" تُنهي مستحقات متوفين بأكثر من 35 مليون ريال
ضمن إنجازات الإدارة التي تباشر استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها

تمكنت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري المنصرم 1442هـ من إنهاء طلبات مستحقات 1185 من العمالة المتوفين بأكثر من 35 مليون ريال بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

ويأتي ذلك ضمن إنجازات إدارة العلاقات العمالية بمنطقة الرياض التي تتولى مهام استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها وتصفية مستحقات المتوفين من العمالة، بالإضافة إلى نقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، ومنح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ورغبة الوافد في الخروج النهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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