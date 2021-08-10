أخبار عاجلة

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان -
وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات -
"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة -
شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة -
80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بـ3 ملايين كجم سنويًّا -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم -
223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية -
" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُجري اختباراً ذكياً لمعلومات زوَّاره في الصقارة

Print
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُجري اختباراً ذكياً لمعلومات زوَّاره في الصقارة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُجري اختباراً ذكياً لمعلومات زوَّاره في الصقارة
للتعرف على مستوى الصقّار وخبرته متدرجاً من مبتدئ إلى صقّار محترف

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُجري اختباراً ذكياً لمعلومات زوَّاره في الصقارة

خصص المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور جهازاً ذكياً لاختبار معلومات زواره في عالم الصقارة، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

ويطرح الاختبار خمسة أسئلة متنوعة ومختلفة للصقّارين والمنتجين والمهتمين، مع عدة خيارات لكل سؤال، يمكن من خلالها التعرف على مستوى الصقّار وخبرته، متدرجاً من مبتدئ إلى صقّار محترف.

ويتيح الجهاز لزوار المزاد الدولي مشاركة النتيجة النهائية للاختبار عبر الهواتف والأجهزة الذكية، حيث يمنح كل مختبر شهادة تذكارية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

وكان الاختبار ميداناً للتنافس في معلومات وخبرات الصقّارين، الذين سعوا للحصول على النتيجة الكاملة، اعترافاً بتميزهم وموهبتهم وشغفهم بهذه الهواية، التي تشكل إرثاً عريقاً.


وأشاد زوار وصقّارون بفكرة الاختبار، التي تتطرق إلى معلومات تعريفية بالصقور وأنواعها، وسبل التعامل معها، ومعدات ومستلزمات تربية ورعاية الصقور، وتستمر الفعالية حتى آخر أيام المزاد في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات

وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات

"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة

"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة

شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة

شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة