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انتقد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك الأسبق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الشوط الاول من مباراة الاتحاد السكندري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«الزمالك لم يظهر بأفضل مستوى له في الشوط الاول أمام الاتحاد السكندري، خاصة في الناحية الهجومية»، مضيفا :«كلنا رأينا شيكابالا واشرف بن شرقي وزيزو يقومون بالأدوار الدفاعية».

وأضاف :«الزمالك لا يحتاج أن يقوم هذا الثلاثي بالأدوار الدفاعية، خاصة الاتحاد السكندري يلعب بخمسة لاعبين في وسط الملعب، الفريق الأبيض لازم يغير من خطته في الشوط الثاني، وأن يكون هناك تحرر للاعبين في الناحية الهجومية، لأن بمرور الوقت سيكون هناك ضغط على اللاعبين، من اجل احراز الهدف الأول».