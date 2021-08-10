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بعد تحذيرات شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ، إلى كوريا الجنوبية لإصرار الأخيرة على تنفيذ المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، امتنعت بيونغ يانغ عن الاستجابة للمكالمات الهاتفية اليومية سيول عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة، ما يشير إلى حالة من الغضب الشمالي تجاه الجنوب.

وقال مسؤول بوزارة الوحدة إنه لم يتم إجراء المكالمة اليومية عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين في الساعة الخامسة مساء وفقا لوكالة الأنباء الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد ابدت حسن نيتها بإعادة الاتصال بعد قطعه لنحو 13 شهرا من خلال مبادرة من الزعيم الكوري الشمالي، لكن ما زالت كوريا الجنوبية تترقب إذا ما تم قطع الاتصال بشكل رسمي مرة أخرى أم غير ذلك.

وكان قد اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ونظيره الشمالي كيم جونغ أون، على تحسين العلاقات الباردة، وسط جمود المفاوضات النووية.

وفي وقت سابق أعلنت كوريا الجنوبية نيتها إجراء المناورات العسكرية السنوية في الشهر الجاري بشكل منخفض جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فيما تعتبره كوريا الشمالية أن إجراء المناورات بأي شكل يعني أنه يمثل «بروفة للغزو».

وتحاول كوريا الشمالية خفض درجة العداء مع جارتها الجنوبية اهتماما بتطوير اقتصادها، فيما تسعى كوريا الجنوبية هي الأخرى لإحلال السلام، لكن ثمة تعقيدات في العلاقات الثنائة واستئنافها بعد شهور من التوتر.

ولم يتوقع أحد إذا ما كانت كوريا الشمالية سترد على المناورات العسكرية الكورية الجنوبية- الأمريكية، بالإعلان عن موقفها المناهض للتدريبات أو إطلاق صواريخ من أي نوع، وكذلك مستقبل العلاقات بين البلدين.